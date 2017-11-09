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Главные новости Пермского края
17:45  09 ноября 2017 0

В Перми массово эвакуируют торговые центры. ФОТО

В крупнейших ТЦ Перми ищут взрывные устройстваФото: Виталий Юрьев

Сразу несколько торговых центров Перми были эвакуированы после анонимных звонков о минировании. Полиция проводит проверку.

Волна массовых эвакуаций началась в Перми в четверг, 9 ноября, около 17:00. Очевидцы сообщают в соцсетях, что эвакуировали ТЦ «Алмаз», ЦУМ, гипермаркет «Семья», ТРК «Столица», ТЦ «Бизнес Галереи» и ТЦ «Кит». Сотрудник Пермской городской службы спасения Виталий Юрьев пояснил, что народ стали выводить из торговых центров после анонимных звонков о заложенных взрывных устройствах. В пресс-службе краевого ГУ МЧС корреспонденту «URA.RU» сообщили, что возгораний и задымлений по местам эвакуаций нет. В полиции говорят, что проводят проверку и от дальнейших комментариев отказываются.

Напомним, волна массовых эвакуаций прокатилась по Перми 12 сентября. Тогда после анонимных звонков о заложенных бомбах были эвакуированы вузы, школы, железнодорожный и автовокзал, административные здания (в том числе мэрия) и крупные торговые центры. Взрывных устройств обнаружено не было.

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ФОТО: «ВКонтакте»

Анна Белкина
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