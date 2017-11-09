В Тюмени фирмы нанимали на работу призраков-инвалидов

18:10 09 ноября 2017 0

Тюменские предприниматели, которые брали деньги на создание рабочих мест для инвалидов, оказались в суде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени сразу две фирмы обманывали областной Центр занятости. Аудиторы Счетной палаты Тюменской области обнаружили, что деньги на создание рабочих мест для многодетных родителей и инвалидов из бюджета выделялись, но сами места фирмы не создавали.

Как выяснили проверяющие, в 2016 году ООО «Жар-Птица» и ООО «Тюмень-Тон-Сервис» (ТТС) получили бюджетные деньги для возмещения расходов на приобретение, монтаж и установку оборудования для создания рабочих мест для многодетных родителей и инвалидов. Первая компания получила 489 тысяч рублей на 10 рабочих мест, вторая — 895 тысяч на 14 рабочих мест.

При этом аудиторы установили — «Жар-Птица» не осуществляет деятельность, а ООО «ТТС» не смогло показать приобретенное оборудование. Согласно данным системы «Контур-Фокус», «Жар-Птица» с июня 2016 года находится в процессе реорганизации. К обоим компаниям поданы иски со стороны Центра занятости населения Тюмени и Тюменского района. С «Жар-Птицы» ЦЗН требует 973 тысячи рублей, с ООО «ТТС» — 1,2 миллиона рублей.

Такая информация содержится в отчете Счетной палаты Тюменской области, который одобрили в четверг, 9 ноября, члены комитета по бюджету, налогам и финансам областной думы. Депутат-единоросс Сергей Дубровин предложил представителям правительства Тюменской области подумать, как заранее «фильтровать» недобросовестные организации. Дубровин не мог понять, почему перед началом работы с компаниями чиновники не проверили их надежность.

Замгубернатора Лариса Теплоухова в ответ заявила, что этот опыт появился за 2015—2016 годы и уже проанализирован. «Когда комиссия приезжает, оборудование стоит, а через месяц они его продают, видимо. Написаны заявления в УМВД, надеемся, что дело закончится реальным лишением свободы. Мы будем работать превентивно, чтобы люди понимали — если они берут государево имущество, то будут отвечать», — объяснила Теплоухова.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области, расследование уголовного дела в отношении двух руководителей ООО «Жар-Птица» завершено, дело находится в суде.