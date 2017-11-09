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09 ноября 2017
08 ноября 2017
Главные новости Курганской области
21:19  09 ноября 2017 0

Курганцы требуют от властей раскрыть планы ремонта дорог. «Нигде нет информации»

Городские разбитые дороги. Курган, улица коли мяготина
Активные горожане хотят знать план дорожной кампанииФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганцам не понятен алгоритм решения дорожных проблем в областном центре. Об этом на конференции регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) заявил блогер и активист Андрей Вагин, передает корреспондент «URA.RU».

«Информации о состоянии дорог и планируемом ремонте нигде нет. Как принимаются решения, какие дороги будут ремонтировать? Где это посмотреть?», — спросил Вагин у экспертов ОНФ. По его словам, активные горожане направляют в администрацию письма о ямах и плохом состоянии дорог, а в ответ получают отписки о том, что чиновникам проблема известна, но денег на ее решение нет. «Активность в людях есть, но после пятой такой отписки, она гасится», — отметил блогер. Он предложил создать прозрачный алгоритм действий, сделать реестр ремонта дорог доступным для горожан, чтобы была возможность влиять на план ремонтной кампании.

Эксперт ОНФ Владимир Иванов согласился с предложением. Он отметил, что в рамках проекта «Карта убитых дорог» пять указанных курганцами дорог были отремонтированы в этом году. Вместе с тем, Иванов считает, что мэрия не смогла обеспечить контроль за качеством работ. Так, новый асфальт у ТЦ «Детский мир» покрылся выбоинами уже в этом году. «В Кургане контроль за работами ведется по старинке на основании бумажных отчетов. В других областных центрах есть передвижные лаборатории. Стоит такая лаборатория всего 6 млн рублей», — рассказал эксперт.

Также эксперты намерены предложить правительству области запретить муниципалитетам проводить аукционы на ремонт дорог без денег. Это связано с жалобами подрядчиков на задержку оплаты, что также влияет на качество дорожных работ.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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