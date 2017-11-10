Тюменцам стоит запастись водой — в ближайшие дни в домах на правом берегу реки Туры с водой будут наблюдаться перебои вплоть до полного отсутствия. В «Тюмень Водоканале» сообщили, что в Туре образовалась шуга, которая забивает решетки водозабора. Сейчас на месте работают водолазы областной Службы экстренного реагирования (ТОСЭР).
Сегодня утром некоторые тюменцы заметили, что вода из кранов еле бежит. Как выяснилось, причиной стало образование шуги на реке Туре, откуда идет забор части воды для городской системы водоснабжения. Специалисты тюменского водоканала еще ночью перешли на особый режим работы. В пресс-службе компании пояснили, что такое явление, как шуга — мелкие частички льда в толще воды — возникает редко, в последний раз в Туре она появлялась в 2013 году.
«Сегодня в ночь мы максимально увеличили подачу воды с Велижанской водоочистной станции, чтобы минимизировать перебои в водоснабжении в утренние часы, — рассказал главный инженер „Тюмень Водоканала“ Андрей Максимов. — В течение всей ночи мы обеспечивали обогрев самотечных линий водозабора, чтобы не допустить их перемерзания и осуществляли перезапуск сооружений».
Сейчас на Метелевской водоочистной станции работают водолазы. Они очищают решетки приемной камеры от забившего их льда.
«Центральная диспетчерская служба водоканала руководит режимами подачи воды в город, чтобы последствия этого природного явления прошли для жителей с минимальными неудобствами, тем не менее, полностью избежать перебоев в водоснабжении в таких условиях невозможно», — отметил руководитель пресс-службы компании Иван Камельских.
Запас воды стоит сделать жителям правобережной части города Тюмени, в границах от Объездной дороги до реки Тура между поселком Метелево и поселком Войновка, а также в населенных пунктах, прилегающих к объездной дороге. Судя по прогнозу погоды, в ближайшие дни не приходится рассчитывать на то, что шуга исчезнет: синоптики обещают Тюмени температуру воздуха в среднем от ноля до минус пяти.