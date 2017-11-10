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Главные новости Пермского края
10:47  10 ноября 2017 0

Пермский педагог избил пятиклассника учебником по духовно-нравственной культуре

Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, библиотека, книги, учеба, книжные полки, учебники, школьные учебники, школа
Прокуратура и министерство образования проверят педагогаФото: Анна Майорова © URA.RU

В Пермском крае учителя одной из школ поселка Суксун проверят на избиение пятиклассника. Педагога подозревают в том, что она ударила мальчика по голове учебником по основам духовно-нравственных культур.

После случившегося родственник пятиклассника обратился с жалобой в онлайн-приемную уполномоченного по правам человека в Прикамье, пишет «Рифей». «В какой отрезок времени нравственность и культура разошлись с преподавателем теперь будет выяснять министерство образования и науки Пермского края и суксунская районная прокуратура», — сообщили в аппарате омбудсмена.

Ранее преподавательница хореографии в одной из школ Кривого Рога (Украина) заклеила скотчем рты второклассникам. Так она хотела приучить детей к дисциплине. О случившемся узнали родители и пожаловались на учительницу директору школы. После этого педагог уволился из образовательного учреждения.

Виктор Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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