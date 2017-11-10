10:47 10 ноября 2017 0

Прокуратура и министерство образования проверят педагога Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Пермском крае учителя одной из школ поселка Суксун проверят на избиение пятиклассника. Педагога подозревают в том, что она ударила мальчика по голове учебником по основам духовно-нравственных культур.

После случившегося родственник пятиклассника обратился с жалобой в онлайн-приемную уполномоченного по правам человека в Прикамье, пишет «Рифей». «В какой отрезок времени нравственность и культура разошлись с преподавателем теперь будет выяснять министерство образования и науки Пермского края и суксунская районная прокуратура», — сообщили в аппарате омбудсмена.

Ранее преподавательница хореографии в одной из школ Кривого Рога (Украина) заклеила скотчем рты второклассникам. Так она хотела приучить детей к дисциплине. О случившемся узнали родители и пожаловались на учительницу директору школы. После этого педагог уволился из образовательного учреждения.