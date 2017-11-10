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Главные новости Курганской области
11:44  10 ноября 2017 0

Перекормленные курганские утки отказываются улетать на юг

Зимний Курган., зима, птицы, утки, лед
Утки не спешат покидать зимний Курган в поисках пищиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

На реках Кургана в этом году остаются зимовать около 250 диких уток — птицы отказываются улетать на юг из-за того, что их перекормили горожане. Местных экологов курганцы засыпали просьбами спасти «серых шеек» в Центральном парке культуры и отдыха.

Основное скопление водоплавающих зимой в Кургане наблюдается на реке Битевка в ЦПКиО и у плотины реки Тобол в 2 км восточнее парка. Как пояснили в региональном департаменте природных ресурсов и окружающей среды, происходит это из-за того, что утки не хотят лететь на юг, чтобы добывать пропитание — они привыкли получать пищу из человеческих рук.

«Союз охраны птиц России настоятельно просит не кормить уток. Потому что с наступлением морозов птицы, привыкшие к регулярной кормежке, просто не улетают в места зимовки. Утки сидят на пруду и ждут, когда им принесут очередную булку хлеба. Но когда на улице -30 градусов делать это не так много желающих. В результате утки просто гибнут», — цитирует пресс-служба ведомства орнитолога Александру Хлопотову.

По словам ветеринарного врача Екатеринбургского зоопарка Анны Бирюзовой, для пернатых хлеб еще и вреден, так у них забивается зоб и желудок. Из-за этого могут возникнуть заболевания желудочно-кишечного тракта и дисбактериоз.

Не беспокоиться за судьбу зимующих птиц курганцев призвал заведующий отделом природы краеведческого музея Игорь Болотов. Как говорит эксперт, постоянное наличие открытой воды и обильной подкормки поможет уткам пережить холода.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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