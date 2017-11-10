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10 ноября 2017
11:56  10 ноября 2017 0

Билан на концерте вывел на сцену тюменскую красавицу. «Отличная пара!». ФОТО, ВИДЕО

Ранее Билан и Сухинова снимались в клипе на песню «Держи» в ПортугалииФото: страница Ксении Сухиновой в Instagram

Российский музыкант Дима Билан во время концерта в Crocus City Hall в Москве 8 ноября пригласил на сцену тюменскую модель, «Мисс Мира-2008» Ксению Сухинову. Вместе они спели песню «Держи». Видео и фото с концерта Сухинова опубликовала на своей странице в Instagram.

«Что ни песня — то хит, под которую невозможно сидеть на месте! А я же верный фанат творчества, которой еще и посчастливилось выйти на сцену, точнее выехать на фурке. На которой, кстати, не так просто стоять. Хорошо, рядом Дима меня [держал], чтобы я не упала», — подписала видео Сухинова и добавила смеющийся смайлик и еще один в виде сердечка.

За сутки видео посмотрели почти 300 тысяч раз. В комментариях подписчики указывают, что модель хорошо смотрится с Биланом. «Вы так хорошо смотритесь с Димой! Может вам к нему присмотреться? Была бы отличная пара!» — написал пользователь ozareniez. «Билан красавец. С такой цыпулей замутил!», — заметил Олег.

Ранее Дима Билан и Ксения Сухинова провели вместе время в Португалии. В Лиссабоне они снимали клип на песню «Держи» и публиковали оттуда совместные фото. Согласно сценарию, артисты играли возлюбленных, которые случайно встретились во время летнего отдыха.

Виктор Дорофеев
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