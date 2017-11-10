Уральская компания вошла в пятерку крупнейших российских предприятий по версии Forbes

В рейтинг 200 крупнейших частных компаний России по версии Forbes попали сразу 13 предприятий, работающих в регионах Уральского федерального округа и две компании из Пермского края. Выше остальных в списке оказался «Сургутнефтегаз» с выручкой за прошлый год 1005,9 млрд рублей, что на 3,3 млрд больше, чем годом ранее. Компания оказалась на четвертом месте списка.
16 место занял Магнитогорский металлургический комбинат с выручкой в 373,7 млрд рублей. На следующем месте — УГМК-Холдинг с прибылью в 356 млрд рублей, что на 22,3 млрд больше, чем в 2015 году.
Тюменская компания «Новый поток» с выручкой в 206,9 млрд рублей заняла 32 место. На 45 месте оказался пермский Уралкалий (151,7 млрд). На 51-й строчке — сеть магазинов «Красное и Белое», имеющая штаб-квартиру в Челябинске. 90-е место досталось у «ВСМПО-Ависма», ее штаб-квартира находится в Верхней Салде.
На 110 месте —югорская авиакомпания «ЮТэйр» с прибылью за 2915 год на уровне 75,4 млрд рублей, 111 место у «Русской медной компании», у «Уральских авиалиний» — 144 место в списке.
Компания «Синара» попала 155 строчку топа с прибылью в 51,8 млрд по итогам прошлого года. На 158 месте — Сталепромышленная компания из Екатеринбурга (51,2 млрд в). На 167 месте — Челябинский электрометаллургический комбинат (48,1 млрд рублей по итогам 2016 года). Замыкает перечень уральских компаний «Метафракс» из Губахи (41,7 млрд).