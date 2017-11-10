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10 ноября 2017
12:33  10 ноября 2017 0

СМИ сообщили о смерти Михаила Задорнова

Михаил Задорнов. Интервью. Екатеринбург, задорнов михаил
Сатирик страдал от онкологического заболеванияФото: Александр Мамаев © URA.RU

В ряде СМИ появилась информация о смерти популярного сатирика Михаила Задорнова.

В частности, о смерти Задорнова сообщает телеканал 360. Артист умер на 70-м году жизни. Причиной смерти стала тяжелая болезнь — последние годы Задорнов сражался с раком. В конце 2016 года юморист перенес операцию, родственники артиста отмечали, что биопсия мозга помогла заметно улучшить состояние Задорнова.

Незадолго до смерти Задорнов обратился в христианскую веру — он исповедался в Казанском соборе Москвы. «Два месяца назад Михаил Николаевич принес Богу покаяние в таинстве исповеди в Казанском соборе города Москвы, — рассказывал на своей странице в Facebook настоятель РПЦ Андрей Новиков. — Этот тяжелейший период своей жизни он проходит как примирившийся со Святой Церковью православный христианин».

Виктор Жуков
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© Служба новостей «URA.Ru»
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