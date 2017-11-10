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10 ноября 2017
14:11  10 ноября 2017 0

«Он лечил смехом миллионы людей». Юрий Лоза назвал Задорнова неповторимым

Михаил Задорнов. Интервью. Екатеринбург, задорнов михаил
Михаил Задорнов скончался после тяжелой болезниФото: Александр Мамаев © URA.RU

Сатирик Михаил Задорнов говорил правильные вещи и лечил смехом миллионы людей. Об этом «URA.RU» в пятницу, 10 ноября, заявил композитор и исполнитель Юрий Лоза, комментируя новость о смерти артиста.

«Жалко, очень жалко. Ушел рано, а мог еще многое сделать. Он был неповторимый», — сказал Лоза.

По его словам, Задорнову удавалось через смех доносить людям очень важные вещи. «Он всегда хотел сделать мир лучше. Страна потеряла очень хорошего человека», — добавил Лоза.

Писатель страдал от онкологии, проходил курс лечения от раковой опухоли головного мозга. В октябре 2016 года у Задорнова случился эпилептический припадок прямо во время творческого вечера на сцене ДК «Меридиан».

Михаил Белый
© Служба новостей «URA.Ru»
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