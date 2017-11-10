Михаил Задорнов скончался после тяжелой болезни
Сатирик Михаил Задорнов говорил правильные вещи и лечил смехом миллионы людей. Об этом «URA.RU» в пятницу, 10 ноября, заявил композитор и исполнитель Юрий Лоза, комментируя новость о смерти артиста.
«Жалко, очень жалко. Ушел рано, а мог еще многое сделать. Он был неповторимый», — сказал Лоза.
По его словам, Задорнову удавалось через смех доносить людям очень важные вещи. «Он всегда хотел сделать мир лучше. Страна потеряла очень хорошего человека», — добавил Лоза.
Писатель страдал от онкологии, проходил курс лечения от раковой опухоли головного мозга. В октябре 2016 года у Задорнова случился эпилептический припадок прямо во время творческого вечера на сцене ДК «Меридиан».