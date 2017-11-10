14:49 10 ноября 2017 0

Михаил Задорнов не любил рассказывать о своей болезни Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Смерть Михаила Задорнова стала тяжелой утратой для всей России. Такое мнение «URA.RU» высказал продюсер Иосиф Пригожин.

«Я был лично знаком с Задорновым. Это был умный, интеллигентный, просто потрясающий человек. Его смерть — тяжелая утрата для родных, близких, поклонников его творчества да и для всей России в целом», — заявил Пригожин.

Он признался, что ему «даже страшно представить, как трудно и мучительно уходил Задорнов». «Это большая трагедия. Нам его будет очень не хватать», — добавил собеседник «URA.RU».

В пятницу, 10 ноября, стало известно о том, что скончался сатирик Михаил Задорнов. Ему было 69 лет. Писатель страдал от раковой опухоли головного мозга. Сам Задорнов комментировать свою болезнь отказывался, объясняя нежеланием привлекать излишнее внимание СМИ.