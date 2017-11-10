17:53 10 ноября 2017 0

Крупнейшему застройщику Сургута приписывают махинации — с квартирами и деньгами, которые клиенты платят за ремонт Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте разворачивается скандал с крупнейшим застройщиком, компанией «Сибпромстрой». По версии клиентов компании, квартиры в новостройках продают как вторичное жилье, а у покупателей обманом вымогают деньги на несуществующий ремонт.

Об этом «URA.RU» рассказал житель Сургута Игорь Литвинов, купивший у «Сибпромстроя» квартиру в доме по улице Билецкого. По словам Литвинова, вопросы к застройщику возникли еще на этапе покупки жилья — в только что построенном доме квартира продавалась как «вторичка».

«Получается, что сами себе перепродали — дочерней компании „Сибпромстрой Югория“, а уже потом нам. И из-за этого на один процент выше ставки по ипотеке. Возможно, какие-то договоренности с банками», — считает сургутянин. Литвинов рассказывает — самое интересное началось потом. При подписании договора «Сибпромстрой Югория» предложила услугу «социальный ремонт», чтобы провести в квартире отделочные работы. Ремонт стоимостью 180 тыс. рублей вписали в ипотечный договор, но главным условием стал выбор подрядчика — только ООО «Оптимум-Р».

В домах «Сибпромстроя» по несколько тысяч квартир — сколько из них столкнулись с проблемами при проведении ремонта, пока что неизвестно Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Ремонт в квартире так и не начался. Сначала были отговорки, потом сказали — по всем претензиям обращайтесь в „Сибпромстрой“. А в конце открыто заявили, что денег не ждите, когда мы уже потребовали вернуть средства», — рассказывает Литвинов.

Сургутянин выиграл несколько судов, которые присудили «Оптимум-Р» заплатить ему более 500 тыс. рублей, но оказалось, что денег на счете у подрядчика нет. По версии Литвинова, «Оптимум-Р» аффилировано с «Сибпромстроем» — у них один юридических адрес (улица Базовая, дом 6 в Сургуте), а по неподтвержденным пока данным директор ремонтной организации Константин Журавлев работает и в самой строительной компании.

Глава «Оптимум-Р» Константин Журавлев отказался подробно комментировать ситуацию. «Я, кажется, понимаю, о ком вы говорите. Они мошенники. Других комментариев дать не могу», — заявил Константин Журавлев, после чего бросил трубку. Гендиректор «Сибпромстроя» Николай Сторожук сказал, что не может пока разговаривать и перезвонит позже, однако на момент публикации этого так не сделал.

По данным Игоря Литвинова, счет пострадавших может идти на сотни или даже тысячи человек, поскольку «Сибпромстрой» является крупнейшим строителем жилья в Сургуте. Добавим, строительная сфера Югры переживает серьезный кризис. На ряд застройщиков поданы иски о признании их банкротами.