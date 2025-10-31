Логотип РИА URA.RU
Жительница из ХМАО перевела мошенникам 1,3 млн рублей, что бы избежать уголовки

31 октября 2025 в 11:40
Мошенники выманили у жительницы Пыть-Яха 1,3 млн рублей

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Пыть-Яхе возбуждено уголовное дело о мошенничестве после того, как 22-летняя местная жительница перевела злоумышленникам 1,3 млн рублей. Девушка стала жертвой сложной схемы обмана с участием псевдосотрудников налоговой службы, банка и службы связи. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

«Злоумышленники отправили ей ссылку на интернет-сайт с QR-кодами, через которые она в течение двух дней осуществляла переводы денежных средств», — уточнили в ведомстве. Мошенники, представившись сотрудниками разных учреждений, сначала получили персональные данные девушки, а затем убедили ее, что на ее имя оформлены кредиты и существует угроза уголовного преследования.

Для «защиты счетов» от мнимого уголовного преследования девушка перевела мошенникам крупную сумму, используя как собственные, так и кредитные средства. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

