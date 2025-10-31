Логотип РИА URA.RU
В ХМАО наградили двух школьников, которые вернули найденный миллион в полицию. Видео

31 октября 2025 в 14:55
В ХМАО наградили школьников, которые нашли и вернули миллион

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) полиция наградила двух школьников, которые нашли на лавке около миллиона рублей и не раздумывая отнесли их в отделении УМВД. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. 

«Мои коллеги наградили двух школьников за проявленную честность и гражданскую сознательность. Девятилетний Михаил Дедловский и десятилетний Александр Черкашин нашли сумку с крупной суммой и передали ее в полицию», — сообщила Волк в своем официальном telegram-канале. Школьники нашли деньги — 746 тысяч рублей на лавочке и даже не посоветовавшись с родителями унесли ее в ближайшее отделение полиции.

Видео: @IrinaVolk_MVD

На следующий день нашелся и хозяин сумки. Он лично поблагодарил мальчиков и их родителей. 

Ранее URA.RU сообщало, что в департаменте образования Нижневартовска также намерены отметить честный поступок школьников. Их планируют наградить на общей линейке в школе.  

