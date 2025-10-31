Силовики завершили расследование уголовного дела о взятке бывшего первого замгубернатора ХМАО

Процесс по уголовному делу Алексея Шипилова будет проходить в Сургуте Фото: Эльдар Булатов © URA.RU

Уголовное дело бывшего первого замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова передано в суд. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службах прокуратуры округа и следственного управления Следкома РФ по Югре.

«Прокуратура ХМАО утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя губернатора автономного округа. Он обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации) и п. „в “ ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — прокомментировали в ведомствах.

По версии следствия, с сентября 2023 года по октябрь 2024 года обвиняемый, занимая указанную должность, получил взятку в размере не менее 7,5 миллионов рублей. «Деньги передавались бывшему чиновнику за способствование в организации перехода многоквартирных домов, обслуживаемых муниципальной управляющей компанией, в коммерческую организацию и общем ее покровительстве», — уточнили в прокуратуре.

По данным СК, Шипилов дал незаконные указания одному из мэров, чтобы тот содействовал переходу УК. «В ходе следствия приняты меры обеспечительного характера — на имущество обвиняемого, общей стоимостью более 9 млн рулей, наложен арест. По уголовному делу собраны достаточные доказательства. Материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу», — отметили в Следкоме.