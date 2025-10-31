Бензин в ХМАО подорожал на 23%

Цены на самый дорогой бензин в ХМАО достигли 120 рублей за литр Фото: Денис Моргунов © URA.RU

За десять месяцев 2025 года в ХМАО стоимость бензина марки АИ-92 выросла на 23%, а АИ-95 — на 19,5%. За последний месяц цены на бензин увеличились в среднем на 9-10%. Об этом свидетельствуют данные департамента экономического развития Югры.

«Если в январе средняя цена на бензин марки АИ-92 в Югре составляла около 56 рублей за литр. К концу октября она превысила 69 рублей. За тот же период АИ-95 подорожал с 61 до 73 рублей, а с конца сентября — почти на шесть рублей», — указано в статистике ведомства. Согласно информации департамента, наибольший рост зафиксирован в крупных муниципалитетах — Ханты-Мансийске, Сургуте, Нефтеюганске и Нижневартовске.

Самые высокие цены на топливо установлены в отдаленных поселениях Югры. По данным мониторинга, литр бензина марки АИ-92 и АИ-95 дороже всего стоит в поселке Андра Октябрьского района — 90 и 92 рубля соответственно. Самый дорогой бензин марки АИ-98 зафиксирован в Перегребном Октябрьского района, где литр стоит 120 рублей. Больше всего за дизельное топливо платят жители Пойковского Нефтеюганского района — 90,58 рубля за литр.

Продолжение после рекламы

В крупных городах округа цены остаются ниже: в Сургуте в среднем литр АИ-92 стоит 71,94 рубля, АИ-95 — 75,57; в Нижневартовске — 63,45 и 68,01 рубля; в Ханты-Мансийске — 66,42 и 70,66 рубля соответственно.