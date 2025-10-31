Жителя ХМАО по ошибке премировали на 7 млн рублей

Рабочий из ХМАО судится из-за 7 миллионов рублей, которые зачислили по ошибке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Ханты-Мансийска Владимир Рычагов оказался в центре судебного разбирательства после того, как бухгалтерия «Северавтодора» по ошибке перечислила ему 7,1 млн рублей, предназначенных для зарплаты 34 сотрудников другого филиала. Мужчина отказался возвращать деньги, считая их законной премией, и успел частично потратить средства.

«На карту моего банка поступило зачисление средств: отпускные за январь 45 тысяч рублей и заработная плата за декабрь в размере семи миллионов 112 тысяч рублей», — рассказал Рычагов в комментарии «РЕН ТВ». Он добавил, что изучил законодательство и пришел к выводу, что при технической ошибке возврат средств является добровольным.