В ХМАО инженерам-механикам готовы платить больше 100 тысяч рублей

31 октября 2025 в 14:19
Инженеры в ХМАО получают предложения по работе выше среднероссийских

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спрос на инженеров-механиков в ХМАО остается стабильно высоким, при этом средняя предлагаемая зарплата специалистов превышает общероссийские показатели. За первые девять месяцев 2025 года работодатели ХМАО готовы платить таким специалистам в среднем 111,4 тыс. рублей против 97,5 тыс. рублей по стране. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе hh.ru.

«Инженеры-механики остаются востребованными специалистами на российском рынке труда, несмотря на общую экономическую турбулентность. Рост числа вакансий и высокая конкуренция — от 7 до 9 соискателей на место — говорят о стабильном спросе, особенно в промышленных и энергетических регионах», — прокомментровала директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

Уральский федеральный округ вошел в пятерку регионов с наибольшим спросом на инженеров-механиков — за год было открыто 4,6 тыс. вакансий. При этом в ХМАО на одну позицию претендуют 12,4 специалиста. Среди наиболее востребованных навыков — техническое обслуживание (15% вакансий), ремонтные работы (11%) и монтаж оборудования (6%).

