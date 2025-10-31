В ХМАО оштрафовали участников массовой драки на чемпионате по рукопашному бою

В Сургуте оштрафовали организаторов и болельщика за драку на чемпионате по рукопашному бою Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полиция Сургута возбудила два административных дела после массовой драки на чемпионате ХМАО по рукопашному бою в спортивном комплексе «Таежный». На организатора соревнований и одного из болельщиков составлены протоколы за нарушение правил безопасности. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

«На должностное лицо, ответственное за организацию соревнований, составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.32 КоАП РФ. Ответственное лицо не обеспечило присутствие представителей частного охранного предприятия на мероприятии», — уточнили в ведомстве. Организатору грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей.

Болельщика одной из команд привлекли к ответственности за нарушение правил поведения зрителей. Ему грозит штраф до 20 тысяч рублей или арест до 15 суток с запретом посещать спортивные мероприятия сроком до 7 лет. В драке участвовали как спортсмены, так и зрители, но никто не пострадал.

