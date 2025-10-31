«Разложение общества»: Зюганов отреагировал на скандал в думе города в ХМАО

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отреагировал на недопуск коммунистов думы Мегиона в рабочие комиссии Фото: Роман Наумов © URA.RU

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отреагировал на скандал в думе Мегиона, когда в новом созыве единороссы внесли изменения в регламент, не допустив вступления депутатов от КПРФ Виктора Макарова и Евгения Харченко ни в одну из рабочих комиссий. Лидер югорских коммунистов Алексей Савинцев выступил с трибуны и зачитал тезисы заявления президиума ЦК КПРФ на заседание окружной думы.

«Выборы — это борьба идей, личностей, а не запретов, компроматов и различных механизмов. Выборы должны стать объединяющим фактором для страны», — процитировал Зюганова Савинцев. Компартия возмущена таким решением думы и призвала не сепарировать граждан и депутатов в зависимости от их партийной принадлежности.