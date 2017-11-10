Опубликована последняя воля сатирика Михаила Задорнова. В документе он просит поддержать библиотеку, которую открыл в Риге в честь отца. Два остальных требования касаются похорон.
«Материально поддержать и не дать закрыться русскоязычной библиотеке имени Николая Задорнова в Риге. Быть похороненным в одной могиле с отцом. Перевозить тело после смерти только наземным транспортом», — приводит Life.ru волю артиста.
В то же время СМИ сообщают о наследстве артиста. Задорнов был одним из самых высокооплачиваемых юмористов. За одно выступление он получал до 35 тысяч евро, сообщает сайт «Дни.ру» со ссылкой на организаторов его концертов. К примеру, Максим Галкин зарабатывал на пять тысяч меньше.
С 1993 года за артистом числилась квартира в московском «номенклатурном доме», где он жил по соседству с Ельциным, Черномырдиным и Коржаковым. Задорнов получил это жилье благодаря дружбе с первым президентом России. Двухкомнатная квартира на улице Осенней, 4/2 стоит 20 миллионов рублей.
Подмосковная дача артиста оценивается в диапазоне от 40 до 60 миллионов. Дом в Юрмале, где когда-то жил отец писателя, по оценкам риелторов, стоит около 15 млн рублей.
Сатирик Михаил Задорнов скончался после продолжительной болезни — он страдал от раковой опухоли. С лета 2017 года Задорнов отказался от лечения из-за его «неэффективности». Он умер сегодня, 10 ноября, пишет «Национальная служба новостей».