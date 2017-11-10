{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Внимание! Боевики скрываются на автосервисах
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,28
Динамика за 2 недели
Евро 68,98
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 ноября 2017
16:41  10 ноября 2017 0

Состояние Задорнова оценили в сотни миллионов. Опубликована последняя воля писателя

Михаил Задорнов. Интервью. Екатеринбург, задорнов михаил
Сатирик просил, чтобы его похоронили в одной могиле с отцомФото: Александр Мамаев © URA.RU

Опубликована последняя воля сатирика Михаила Задорнова. В документе он просит поддержать библиотеку, которую открыл в Риге в честь отца. Два остальных требования касаются похорон.

«Материально поддержать и не дать закрыться русскоязычной библиотеке имени Николая Задорнова в Риге. Быть похороненным в одной могиле с отцом. Перевозить тело после смерти только наземным транспортом», — приводит Life.ru волю артиста.

В то же время СМИ сообщают о наследстве артиста. Задорнов был одним из самых высокооплачиваемых юмористов. За одно выступление он получал до 35 тысяч евро, сообщает сайт «Дни.ру» со ссылкой на организаторов его концертов. К примеру, Максим Галкин зарабатывал на пять тысяч меньше.

С 1993 года за артистом числилась квартира в московском «номенклатурном доме», где он жил по соседству с Ельциным, Черномырдиным и Коржаковым. Задорнов получил это жилье благодаря дружбе с первым президентом России. Двухкомнатная квартира на улице Осенней, 4/2 стоит 20 миллионов рублей.

Подмосковная дача артиста оценивается в диапазоне от 40 до 60 миллионов. Дом в Юрмале, где когда-то жил отец писателя, по оценкам риелторов, стоит около 15 млн рублей.

Сатирик Михаил Задорнов скончался после продолжительной болезни — он страдал от раковой опухоли. С лета 2017 года Задорнов отказался от лечения из-за его «неэффективности». Он умер сегодня, 10 ноября, пишет «Национальная служба новостей».

Иван Антонов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров