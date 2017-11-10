22:30 10 ноября 2017 0

Пахомов рассказывает о том, что установит мировую справедливость Фото: скрин видео YouTube

Советский и российский актер, звезда шоу «Битва экстрасенсов» и андеграундного фильма «Зеленый слоник» Сергей Пахомов решил участвовать в политической жизни страны и заявил о выдвижении своей кандидатуры на президентские выборы 2018 года. Об этом сообщает издание Super.

В Сети появилось видеозаявление известного шоумена о его предвыборной кампании. В ролике он рассказывает о том, что установит мировую справедливость, создав города шарлатанов и экстрасенсов-авантюристов.

«Я как потенциальный президент земли русской хочу сказать, что, когда я стану президентом, благодаря вам, дорогие мои избиратели, будет организован город справедливых и город несправедливых, а между ними будет курсировать маршрутное такси», — заявляет Пахомов в видеообращении.

Ранее некоторые известные в шоу-бизнесе личности также объявили о своем намерении баллотироваться в президенты России. Среди них — актер-скандалист Никита Джигурда, секс-символ Анфиса Чехова и порноактриса Елена Беркова.