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10 ноября 2017
22:30  10 ноября 2017 0

Звезда «Битвы экстрасенсов» и «Зеленого слоника» хочет возглавить Россию и установить мировую справедливость. ВИДЕО

Пахомов рассказывает о том, что установит мировую справедливостьФото: скрин видео YouTube
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Советский и российский актер, звезда шоу «Битва экстрасенсов» и андеграундного фильма «Зеленый слоник» Сергей Пахомов решил участвовать в политической жизни страны и заявил о выдвижении своей кандидатуры на президентские выборы 2018 года. Об этом сообщает издание Super.

В Сети появилось видеозаявление известного шоумена о его предвыборной кампании. В ролике он рассказывает о том, что установит мировую справедливость, создав города шарлатанов и экстрасенсов-авантюристов.

«Я как потенциальный президент земли русской хочу сказать, что, когда я стану президентом, благодаря вам, дорогие мои избиратели, будет организован город справедливых и город несправедливых, а между ними будет курсировать маршрутное такси», — заявляет Пахомов в видеообращении.

Ранее некоторые известные в шоу-бизнесе личности также объявили о своем намерении баллотироваться в президенты России. Среди них — актер-скандалист Никита Джигурда, секс-символ Анфиса Чехова и порноактриса Елена Беркова.

Ксения Томашова
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