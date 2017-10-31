Секс-кумир российских мужчин Анфиса Чехова идет в президенты

14:29 31 октября 2017 0

Анфиса Чехова может стать самым красивым президентом Фото: Wikimedia Commons

Известная телеведущая Анфиса Чехова получила предложение баллотироваться в президенты РФ. Об этом она рассказала в Instagram.

Российская теле- и радиоведущая сообщила своим подписчикам о том, что не против стать кандидатом в президенты России. На такую мысль ее натолкнула Партия Добрых дел, представители которой обратились к ней с письмом, в котором объяснили, почему считают ее идеальным кандидатом на должность президента. «На наш взгляд, именно вы сможете эффективно отстаивать интересы нашего народа в СМИ», — сказано в письме, которое теледива опубликовала в соцсети.

По словам Чеховой, она будет баллотироваться в президенты от Партии Добрых дел, если ее пост наберет 200 000 лайков, хотя чуть ранее она призналась, что политическая карьера ее никогда не прельщала. «Если этот пост наберет 200 000 ваших лайков, так и быть, буду баллотироваться в президенты от Партии Добрых дел», — пишет телеведущая. Как добавляет «Утро.ru», к 31 октября пост собрал 26 тысяч лайков.

39-летняя Анфиса Чехова известна своими телевизионными шоу — ранее она вела эротическую программу «Секс с Анфисой Чеховой» и передачу «Спокойной ночи, мужики!». Сейчас ведущую можно увидеть в программе «Давай поженимся» на канале «Интер» и телешоу «Как выйти замуж» на канале «СТБ».

Напомним, ранее другая телеведущая, Екатерина Гордон, заявила о своем намерении баллотироваться на пост президента, сделав акцент на защите прав женщин и детей. Это заявление прокомментировали в Кремле. Высказался по этому поводу и бывший муж телеведущей. По его словам, Екатерина использует любую возможность, чтобы заявить о себе.