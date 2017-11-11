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11 ноября 2017
10 ноября 2017
Главные новости Москвы
12:40  11 ноября 2017 0

Путин и Трамп договорились вместе победить ИГ

Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, путин владимир, Дональд Трамп
Президенты решили действовать сообщаФото: Официальный сайт президента РФ

Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп подтвердили договоренность совместными усилиями победить запрещенную в РФ террористическую группировку ИГ.

Лидеры двух стран отметили успешные усилия сторон по предотвращению опасных инцидентов между российскими и американскими военными в Сирии, договорившись в дальнейшем поддерживать с этой целью действующие военные каналы, пишет «Интерфакс».

Договоренности между двумя лидерами достигнуты в ходе встречи на саммите АТЭС в Дананге. Совместные усилия будут продолжены вплоть до окончательного разгрома ИГ.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

Лев Истомин
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