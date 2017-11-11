Путин и Трамп договорились вместе победить ИГ

12:40 11 ноября 2017 0

Президенты решили действовать сообща Фото: Официальный сайт президента РФ

Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп подтвердили договоренность совместными усилиями победить запрещенную в РФ террористическую группировку ИГ.

Лидеры двух стран отметили успешные усилия сторон по предотвращению опасных инцидентов между российскими и американскими военными в Сирии, договорившись в дальнейшем поддерживать с этой целью действующие военные каналы, пишет «Интерфакс».

Договоренности между двумя лидерами достигнуты в ходе встречи на саммите АТЭС в Дананге. Совместные усилия будут продолжены вплоть до окончательного разгрома ИГ.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.