Во всех поездах РЖД одновременно кондиционеры не появятся

ФАС России предписало РЖД установить кондиционеры и биотуалеты во всех вагонах дальнего следования. Такой работой занимается дочерняя компания ОАО «ФПК». Там заявили о невозможности разово установить оборудование во всем подвижном составе.
Представитель компании обозначил причину агентству «Интерфакс»: общий парк вагонов составляет более 18 тысяч единиц, его единовременное обновление и дооборудование невозможно из-за объективных финансовых и производственных возможностей.
Число вагонов с кондиционерами и биотуалетами выросло с 2010 года приблизительно на 20%. Сейчас разрабатывается программа закупки подвижного состава до 2025 года.
Также ФАС предписал РЖД восстановить продажу билетов в плацкартные и общие вагоны дальнего следования на 2018 год, которую РЖД приостановила с 3 ноября 2017 года из-за неурегулированной ситуации с тарифами.