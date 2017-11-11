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11 ноября 2017
Главные новости Москвы
13:28  11 ноября 2017 0

Во всех поездах РЖД одновременно кондиционеры не появятся

Всероссийская акция по экспресс-тестированию на ВИЧ в вагон-лаборатории. Екатеринбург, поезд, поезда, электричка, железная дорога, электропоезд, ржд, жд вокзал, остановка первого вагона
Вагоны дальнего следования РЖД предписано оснастить биотуалетами и кондиционерамиФото: Анна Майорова © URA.RU

ФАС России предписало РЖД установить кондиционеры и биотуалеты во всех вагонах дальнего следования. Такой работой занимается дочерняя компания ОАО «ФПК». Там заявили о невозможности разово установить оборудование во всем подвижном составе.

Представитель компании обозначил причину агентству «Интерфакс»: общий парк вагонов составляет более 18 тысяч единиц, его единовременное обновление и дооборудование невозможно из-за объективных финансовых и производственных возможностей.

Число вагонов с кондиционерами и биотуалетами выросло с 2010 года приблизительно на 20%. Сейчас разрабатывается программа закупки подвижного состава до 2025 года.

Также ФАС предписал РЖД восстановить продажу билетов в плацкартные и общие вагоны дальнего следования на 2018 год, которую РЖД приостановила с 3 ноября 2017 года из-за неурегулированной ситуации с тарифами.

Ольга Дудорова
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