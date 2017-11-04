РЖД остановили продажи билетов: так госкорпорация шантажирует власть

15:40 04 ноября 2017 0

РЖД пошли на жесткие меры в споре с антимонопольщиками Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российские железные дороги с 3 ноября временно прекратили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования, отправляющихся с 1 января 2018 года. Данная мера связана с тем, что Федеральная антимонопольная служба не приняла решение по уровню тарифов на пассажирские перевозки в 2018 году. Можно ли говорить о начале ценовой войны между монополистом рынка РЖД и госорганом и как отмена продаж скажется на пассажирах. Об этом эксперты рассказали «URA.RU».

Анита Соболева, возглавляющая Комиссию Совета по правам человека при президенте РФ по социальным правам, в беседе с «URA.RU» отметила, что РЖД не хотят продавать билеты по старым тарифам и пытаются торговаться с Федеральной антимонопольной службой, чтобы увеличить их. Она не исключила, что действующие тарифы могут быть экономически невыгодны для компании: «Возможно, РЖД приостановили продажи билетов, чтобы иметь определенные козыри в переговорах с антимонопольщиками и ускорить принятие решения». При этом руководитель Комиссии СПЧ подчеркнула, что в приостановке продажи билетов и возможном росте цен на них нет ничего хорошего для пассажиров. Соболева также обратила внимание на высокие зарплаты прежнего руководства РЖД, которой «хватило бы на все билеты».

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров, напротив, считает, что на жителях страны данная мера не скажется, из-за ситуации с билетами «народных бунтов не будет, как и перекрытия магистралей». «В данном случае все понятно: происходит вечная борьба естественной монополии и регулирующего органа относительно тарифов», — пояснил «URA.RU» социолог. При этом Федоров уточнил, что РЖД пошли на использование «достаточно жесткого рычага».

Глава ВЦИОМ также напомнил о высоких расходах компании на инфраструктуру, которые она должна чем-то покрывать. «Такие ценовые войны происходят постоянно», — резюмировал социолог, отметив, что госкорпорация всегда заботятся о своей репутации и не заинтересована в имиджевых рисках.

Гендиректор института региональных проблем Дмитрий Журавлев в разговоре с корреспондентом издания обратил внимание на то, что все перевозки в России являются дотируемыми, а это приводит к проблемам ценообразования. «Если делать билеты дороже, то люди не будут их покупать, а себестоимость поездки только вырастет. Если сделать тарифы ниже, то перевозчики будут нести большие убытки», — рассказал «URA.RU» эксперт. Он также предположил, что новое руководство РЖД стремится решить проблему ценообразования на билеты путем роста тарифов. При этом Журавлев считает, что в ФАС прекрасно понимают, что рост цен не поможет решить проблему.

Эксперт в сфере транспорта также констатировал, что у жителей субъектов Федерации нет никакой альтернативы поездам. Чтобы добраться на самолете из одного региона в другой придется лететь через Москву, отметил Журавлев. Что касается автобусных перевозок, то с их помощью можно доехать только в соседний регион. Кроме того, эксперт напомнил, что стоимость авиабилетов и цены на СВ-вагоны в поездах сегодня практически сравнялись. При этом Журавлев считает, что РЖД не заинтересованы в том, чтобы раскручивать социальное недовольство в предвыборный период.