Гиви увековечили через год после смерти
В непризнанной Донецкой народной республике выпустили памятные монеты с изображением погибших командиров ополчения Арсеном Павловым и Михаилом Толстых, более известных как Моторола и Гиви.
Монеты изготовили из латунного сплава — артиллерийская гильза. Стоимость комплекта составляет 800 рублей.
Ранее о подробностях гибели Гиви и Моторолы RT рассказал писатель Захар Прилепин, обвинив в ликвидации командиров бойцов Киев. По слова Прилепина, убийцы Павлова и Толстых уже наказаны, в одном случае это была женщина.
Как напоминает канал 360, Моторола погиб 16 октября 2016 года при взрыве в лифте дома в Донецке, Гиви также ликвидировали в Донецке, в личном кабинете, 8 февраля 2017 года.
Комплект стоит 800 рублей