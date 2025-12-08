Запад пытается столкнуть Турцию и Россию в Черном море
Опасения могут подтверждать атаки на российские танкеры
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Великобритания своими действиями может спровоцировать столкновение Турции и России в Черном море. Об этом заявил турецкий политический эксперт и журналист Ибрагим Карагюль.
«По словам Карагюля, одной из главных угроз для Анкары является стремление европейских государств переложить противостояние с Россией на Турцию <...> В Европе, и особенно в Великобритании, уже предпринимаются шаги в этом направлении», — пишет «РИА Новости». Ранее после атаки на российский танкер, Анкара передала службам безопасности Украины жесткий сигнал. Турция поддерживает контакт со всеми сторонами для того, чтобы не допустить конфликта на территории Черного моря.
Ранее Турция заявила о своих опасениях после атаки на российские танкеры в Черном море. Об инциденте Анкара провела соответствующий диалог с Москвой и Киевом. Как заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, торговые пути, по мнению Турции, не должны становиться объектом нападений.
