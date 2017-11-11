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11 ноября 2017
Главные новости Москвы
20:55  11 ноября 2017 0

Самая дорогая бутылка вина в мире продана в США. ФОТО

Самое дорогое вино в мире было куплено частным коллекционеромФото: Pixabay

Самая дорогая бутылка вина в мире была продана на благотворительном аукционе в Новом Орлеане (США). Как сообщает The Daily Meal, конечная стоимость лота составила рекордные 350 тысяч долларов.

Вино изготовлено американским виноделом Джесси Кацем из винограда сорта каберне-совиньон урожая 2015 года. Его заказчиком был голливудский агент Шеп Гордон, который впоследствии передал бутылку благотворительному фонду для продажи с аукциона.

Самое дорогое вино в мире было куплено частным коллекционером из штата Миссисипи, который пожелал остаться неизвестным, передает RT.

Наталья Володина
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