СМИ назвали имя следующего соперника Емельяненко

04:26 12 ноября 2017 0

Следующий бой Емельяненко состоится в апреле 2018 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российский боец Федор Емельяненко примет участие в престижном турнире среди тяжеловесов World Grand Prix 2018 под эгидой бойцовской организации Bellator. Его возможным соперником на соревнованиях станет бывший победитель UFC Фрэнк Мир.

По словам спортсмена из США, организаторы турнира сказали ему, что в четвертьфинале он встретится с Емельяненко. Бой, скорее всего, состоится в апреле 2018 года. «Это грандиозное событие. Я даже не спал той ночью, думая о поединке. Я смотрел видео и пытался разобраться в стиле Емельяненко», — приводят «Известия» слова Мира.

Кроме того, в World Grand Prix участие примут недавно победивший россиянина Мэтт Митрион, Чейл Соннен, Рой Нельсон, экс-обладатель титула UFC Куинтон Джексон и действующий чемпион Bellator в тяжелой весовой категории Райан Бэйдер.