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12 ноября 2017
11 ноября 2017
05:47  12 ноября 2017 0

В госдепе прокомментировали заявление России и США о борьбе с терроризмом

Здание ООН в Нью-Йорке и Иван Некрасов., США, госдеп
В госдепартаменте заявили, что страны могут работать сообщаФото: Ксения Сальникова © URA.RU

Заявление президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина по Сирии подтверждает, что страны могут вести совместную работу, если их интересы совпадают. С таким заявлением в воскресенье, 12 ноября, выступил представитель госдепа Соединенных Штатов.

«Это отражает наше мнение, что, несмотря на наши разногласия с Россией, наши страны могут работать вместе там, где это соответствует интересам США, где наши интересы совпадают», — приводит РИА «Новости» слова представителя госдепартамента, который также напомнил, что ранее США заявляли о нежелании работать с режимом президента Сирии Башара Асада и с Ираном.

Путин и Трамп, напомним, на полях саммита АТЭС заявили, что совместными усилиями намерены победить запрещенную в РФ террористическую группировку «ИГ» в Сирии. Документ был согласован главой российского МИД Сергеем Лавровым и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, которые встречались на саммите до заявления государственных лидеров и обсуждали сирийский конфликт, пишут «Известия».

Сергей Демин
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