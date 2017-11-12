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Главные новости Пермского края
11:36  12 ноября 2017 0

Кончаловский и Высоцкая попросили мэра Перми помочь многодетной семье. ВИДЕО

Ирина Рякина с большой семьей ютится в одной комнатеФото: скрин программы «Жди меня» на НТВ

В программу «Жди меня» на НТВ обратился брат пермячки Ирины Рякиной, который искал свою семью. Ирина тоже приехала на программу. Она рассказала о своем тяжелом детстве — мать заставляла зарабатывать пятилетнюю девочку попрошайничеством, а затем в эфире показали сюжет о том, что сейчас ее многодетная семья живет в комнате без удобств на площади 17 квадратных метров.

У пермячки шестеро детей. Они с мужем ютятся в комнатке в деревянном доме, помимо них на площади прописаны еще мать и брат мужа.

Отапливается маленькое жилье с помощью дров и печи, за водой приходится ходить на колонку, а чтобы вымыться. нужно каждый раз топить баню. В администрации, куда обращалась Ирина, ее ничем не обнадежили, тогда ведущие программы «Жди меня» Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский.

Высоцкая предложила заняться проблемой семьи мэру Перми Дмитрию Самойлову. «Уважаемый Дмитрий Иванович Самойлов. Надеюсь, вы смотрели наш сюжет. Это чудесные дети. То самое подрастающее ценное поколение нашей прекрасной Родины, на котором будет стоять наша страна. Абсолютно точно нуждаются в нормальных условиях жизни, не говоря о водопроводе. Пожалуйста, помогите», — сказала ведущая программы «Жди меня» Юлия Высоцкая.

Телеведущая добавила после обращения, что редакция передачи проверит, начали ли пермские власти помогать Ирине.

Нина Калинина
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