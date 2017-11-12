В программу «Жди меня» на НТВ обратился брат пермячки Ирины Рякиной, который искал свою семью. Ирина тоже приехала на программу. Она рассказала о своем тяжелом детстве — мать заставляла зарабатывать пятилетнюю девочку попрошайничеством, а затем в эфире показали сюжет о том, что сейчас ее многодетная семья живет в комнате без удобств на площади 17 квадратных метров.
У пермячки шестеро детей. Они с мужем ютятся в комнатке в деревянном доме, помимо них на площади прописаны еще мать и брат мужа.
Отапливается маленькое жилье с помощью дров и печи, за водой приходится ходить на колонку, а чтобы вымыться. нужно каждый раз топить баню. В администрации, куда обращалась Ирина, ее ничем не обнадежили, тогда ведущие программы «Жди меня» Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский.
Высоцкая предложила заняться проблемой семьи мэру Перми Дмитрию Самойлову. «Уважаемый Дмитрий Иванович Самойлов. Надеюсь, вы смотрели наш сюжет. Это чудесные дети. То самое подрастающее ценное поколение нашей прекрасной Родины, на котором будет стоять наша страна. Абсолютно точно нуждаются в нормальных условиях жизни, не говоря о водопроводе. Пожалуйста, помогите», — сказала ведущая программы «Жди меня» Юлия Высоцкая.
Телеведущая добавила после обращения, что редакция передачи проверит, начали ли пермские власти помогать Ирине.