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13 ноября 2017
12 ноября 2017
Главные новости Москвы
07:42  13 ноября 2017 6

Родченков приготовил в МОК новый компромат о допинге российских спортсменов

Летний биатлон. Чемпионат России. Отборочный на чемпионат мира. Тюмень, допинг, допинг проба
Информатор WADA делает все возможное, чтобы не допустить российских спортсменов к ОлимпиадеФото: Николай Бастриков © URA.RU

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA), экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что передаст новую информацию о допинге в России. Сделает он это в том случае, если Международный олимпийский комитет (МОК) не допустит Россию к участию в Олимпиаде-2018.

Как сообщает британское издание The Daily Mail, Родченков находится в тесном контакте с комиссиями Дениса Освальда и Самуэля Шмида, которые расследуют нарушения антидопинговых правил со стороны РФ, сообщает «Федеральное агентство новостей». Британское издание подчеркивает, что информация, представленная информатором WADA, может оказать существенное влияние на решение МОК.

RT также указывает, что Родченков, если его словам не придадут должного значения, собирается передать информацию о приеме допинга российскими спортсменами прессе. Ранее в WADA заявили, что отказ от признания доклада Макларена может помешать нашей национальной сборной выступить на Олимпийских играх в 2018.

8 ноября стало известно, что в отношении Григория Родченкова в России было возбуждено новое уголовное дело. В СКР его считают виновным в распространении запрещенных препаратов, а также в попытке выкупить первичные результаты тестирования спортсменов, сообщала «Национальная служба новостей».

Сбежав из России, Родченков рассказал о якобы государственной системе поддержке допинг-программы.

Нина Калинина
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