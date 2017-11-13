Российскую экономику поднимут за счет пенсионеров и женщин

07:57 13 ноября 2017 3

Пенсионеров отправят на работу Фото: Pixabay

В правительстве РФ разрабатывают план включения в экономику людей старшего поколения. По прогнозам, в 2016—2020 годах трудоспособное население в стране сократиться на 3,1 млн человек, поэтому власти сильно рассчитывают на работающих пенсионеров, женщин и инвалидов.

Минэкономразвития планирует разработать программу по стимулированию занятости пожилых людей. Для них организуют профессиональную подготовку и переобучение, планируется также развивать институт наставничества, сообщают «Известия».

Вместе с тем, Минтруд считает необходимым вовлекать в предпринимательскую деятельность женщин. Ранее вице-премьер Ольга Голодец обратила внимание правительства на то, что в России зарплата женщин существенно ниже, чем у мужчин: женщины в 2015 году зарабатывали в среднем 28 тысяч рублей, а мужчины — 38,6 тысяч рублей.

Программа также включает механизм квотирования рабочих мест для инвалидов.

С помощью вовлечения в работу инвалидов, женщин и пенсионеров правительство намерено частично нивелировать потери в совокупной численности рабочей силы: снижение составит около 1 млн человек вместо 3,1 млн, указано в макропрогнозе.