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13 ноября 2017
12 ноября 2017
Главные новости Москвы
07:57  13 ноября 2017 3

Российскую экономику поднимут за счет пенсионеров и женщин

Открытая лицензия на 28.07.2015. Эмоции.Люди., пенсионер, грусть, старость, печаль
Пенсионеров отправят на работуФото: Pixabay
новость из сюжета:
Экономический кризис в России
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В правительстве РФ разрабатывают план включения в экономику людей старшего поколения. По прогнозам, в 2016—2020 годах трудоспособное население в стране сократиться на 3,1 млн человек, поэтому власти сильно рассчитывают на работающих пенсионеров, женщин и инвалидов.

Минэкономразвития планирует разработать программу по стимулированию занятости пожилых людей. Для них организуют профессиональную подготовку и переобучение, планируется также развивать институт наставничества, сообщают «Известия».

Вместе с тем, Минтруд считает необходимым вовлекать в предпринимательскую деятельность женщин. Ранее вице-премьер Ольга Голодец обратила внимание правительства на то, что в России зарплата женщин существенно ниже, чем у мужчин: женщины в 2015 году зарабатывали в среднем 28 тысяч рублей, а мужчины — 38,6 тысяч рублей.

Программа также включает механизм квотирования рабочих мест для инвалидов.

С помощью вовлечения в работу инвалидов, женщин и пенсионеров правительство намерено частично нивелировать потери в совокупной численности рабочей силы: снижение составит около 1 млн человек вместо 3,1 млн, указано в макропрогнозе.

Нина Калинина
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