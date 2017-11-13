Челябинские власти определились с датой открытия объекта, на который не успел Путин

Открытие памятника царскому реформатору, премьер-министру дореволюционной России Петру Столыпину в челябинском сквере, который не успел посетить президент Владимир Путин во время своего визита 9 ноября, перенесено на более поздний срок, сообщили «URA.RU» в правительстве области.
Причиной переноса открытия памятника послужила просьба Павла Пожигайло — уроженца свердловского города Сысерть, президента фонда изучения наследия Столыпина. О переносе открытия памятника объявили на аппаратном совещании у губернатора 13 ноября. Мэр Челябинска Евгений Тефтелев подтвердил эту информацию. «Я знаю, что была просьба Пожигайло перенести открытие памятника. Оно состоится ориентировочно 22—23 ноября. Павел Пожигайло с губернатором Борисом Дубровским определят дату», — добавил градоначальник.
Любая из предложенных дат может подойти для открытия памятника. 22 ноября 1906 года началась знаменитая столыпинская аграрная реформа. А 23 ноября 1925 года погиб журналист, поэт и политик Александр Столыпин, брат премьер-министра.
Памятник российскому реформатору был установлен еще 15 сентября на набережной реки Миасс возле органного зала «Родина». Все то время монумент был накрыт полотном. Планировалось, что его откроет во время визита в Челябинск в рамках форума межрегионального сотрудничества Россия-Казахстан президент Владимир Путин. Однако глава государства не успел из-за плотного графика, включающего встреча с рабочими уникального завода и телефонные разговоры с активистом-экологом Василием Московцом и дольщицей компании «Речелстрой» Еленой Малининой.
Решение об установке памятника было принято весной 2015 года на заседании рабочей группы Заксобрания области по инициативе Фонда изучения наследия П.А. Столыпина и генсовета «Единой России». Средства на монумент выделили бизнесмены.
Петр Столыпин был в Челябинске в 1910 году, за год до своей гибели. Он проверил местную больницу, ему так не понравилось ее состояние, что премьер-министр потребовал от городских властей расширить лечебное учреждение. При этом предупредил, чтобы они не вздумали экономить. В городе прошло экстренное заседание городской Думы, телеграфно доложившей впоследствии премьеру о принимаемых мерах (одним из последствий его визита стало решение о строительстве централизованного водопровода). Вторично Столыпин побывал в Челябинске ночью 5 сентября 1910 года, возвращаясь из Сибири. Выслушав доклад губернатора и прочих чиновников, он продолжил свой путь в Петербург.
Челябинск станет четвертым городом в России, где появится памятник Столыпину. Ранее такие памятники поставили в Москве, Серпухове и Саратове.