В Кургане откроют уникальное производство лекарств

Во вторник, 14 ноября, в Кургане запланирован торжественный запуск производства лекарственных препаратов на ООО «Велфарм». На церемонии ждут московское руководство предприятия и губернатора Зауралья Алексея Кокорина.
Завод по производству готовых лекарственных форм компании «Велфарм» был запущен год назад. На предприятии планируется производить до 150 млн ампул в год инъекционных растворов, 80 млн таблеток, 20 млн упаковок твердых капсул. Общий портфель препаратов должен составить более 190 лекарственных средств (более 40 из которых относятся к импортозамещающим).
«Велфарм» получил разрешительные документы и приступил к выпуску первых в истории предприятия готовых лекарственных средств — «Бупивакаин» и «Пимемидовая кислота».
Произведенные в Кургане препараты будут реализовывается не только в России, но и в странах ближнего зарубежья, Афганистане, Вьетнаме и Монголии.