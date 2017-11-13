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Главные новости Курганской области
14:38  13 ноября 2017 0

В Кургане откроют уникальное производство лекарств

Открытие Велфарма. Курган, кокорин алексей, велфарм, щербакова людмила
Председатель совета директоров «Велфарма» Людмила Щербакова с Алексеем Кокориным осмотрят новое производствоФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Во вторник, 14 ноября, в Кургане запланирован торжественный запуск производства лекарственных препаратов на ООО «Велфарм». На церемонии ждут московское руководство предприятия и губернатора Зауралья Алексея Кокорина.

Завод по производству готовых лекарственных форм компании «Велфарм» был запущен год назад. На предприятии планируется производить до 150 млн ампул в год инъекционных растворов, 80 млн таблеток, 20 млн упаковок твердых капсул. Общий портфель препаратов должен составить более 190 лекарственных средств (более 40 из которых относятся к импортозамещающим).

«Велфарм» получил разрешительные документы и приступил к выпуску первых в истории предприятия готовых лекарственных средств — «Бупивакаин» и «Пимемидовая кислота».

Произведенные в Кургане препараты будут реализовывается не только в России, но и в странах ближнего зарубежья, Афганистане, Вьетнаме и Монголии.

Татьяна Жаткина
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