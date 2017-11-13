Стерлигов объяснил, почему закрыл пермский магазин с хлебом за 750 рублей

15:57 13 ноября 2017 0

Предприниматель пожаловался на местных партнеров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Предприниматель Герман Стерлигов закрыл свой магазин в Перми из-за несерьезного отношения партнеров. В ближайшее время он не собирается организовывать бизнес в столице Прикамья.

Магазин «Хлеб и соль» открылся в мае 2017 года и просуществовал до ноября. На днях он закрылся — это произошло после того, как прокуратура потребовала его владельца снять скандальную табличку с нецензурной лексикой в адрес геев. Герман Стерлигов объяснил «URA.RU» причину закрытия торговой точки в Перми: «Перебои с поставками хлеба и других продуктов. Плохая организация местных партнеров. Я велел закрыть». Собеседник добавил, что не собирается открывать новые магазины в Перми до тех пор, «пока не появятся более серьезные местные партнеры».

Магазины Германа Стерлигова отличаются очень высокими ценами на продукты. За литр молока здесь придется отдать 500 рублей, за кг масла — 2400 рублей, а за кг меда — 1600 рублей. Стоимость буханки хлеба здесь начинается с 750 рублей. По мнению самого предпринимателя, это объясняется высоким качеством продаваемой продукции.