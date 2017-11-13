13:40 13 ноября 2017 1

Вместе с табличкой про геев с магазина Стерлигова пропали и другие вывески Фото: Стефан Савелли

Пермский магазин «Хлеб и соль» скандально известного предпринимателя Германа Стерлигова закрылся вскоре после того, как прокуратура потребовала снять с него табличку с нецензурной лексикой в адрес геев. О причинах закрытия пока неизвестно.

Сейчас магазин по адресу Комсомольский проспект, 90 не работает — вывески с названием на здании нет, внутри пусто и торчат провода. Продавец из соседней торговой точки пояснила корреспонденту «URA.RU», что не знает точно, когда закрылся «Хлеб и соль», но это произошло «на днях». «Не видела ни разу, чтобы там кто-то что-то покупал, но люди приходили туда и смотрели, а маленькие дети задавали вопросы, кто такие педерасты», — пояснила собеседница. Получить комментарий самого Стерлигова пока не удалось.

В октябре прокуратура Свердловского района потребовала от Германа Стерлигова, чтобы тот снял со своего магазина табличку с нецензурной лексикой в адрес геев и запретом на их вход в помещение. По сообщению уполномоченного по правам человека в Пермском крае Павла Микова, собственник убрал скандальную вывеску, но сам Стерлигов на своей страничке в соцсетях опроверг это. «Таблички стояли и стоять будут», — говорится и в официальной группе магазина в соцсетях. При этом Стерлигов запустил продажу «антигейских» футболок с надписями «Натурал», «Натуралочка» и «Пермь не Содом».