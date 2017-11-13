Автор системы пыток в уральской ИК-2 осужден на длительный срок. ФОТО

16:41 13 ноября 2017 0

Михаил Белоусов получил 6,5 лет лишения свободы за организацию издевательств над заключенными Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Замначальника екатеринбургской исправительной колонии №2 Михаила Белоусова приговорили к 6,5 годам лишения свободы: такое решение вынес Верх-Исетский суд Екатеринбурга. Об этом «URA.RU» сообщила Марина Канатова, руководитель пресс-службы Свердловской областной прокуратуры. Также суд лишил его званий и права работы в системе правоохранительных органах.

Его подельники, зеки-активисты, получили сроки от 4 до 5 лет 3 месяцев в колонии общего и строго режима. Кроме того, с двух осужденных в пользу одного из потерпевших взыскали компенсацию морального вреда на общую сумму 500 тысяч рублей.

Процесс над Михаилом Белоусовым получил широкий резонанс еще до своего старта: видеокадры пыток в екатеринбургской колонии облетели весь мир. На одном ролике голого осужденного под издевательские угрозы заставляли макать голову в унитаз, на другом — несколько участников экзекуции мочились на стонущего мужчину с кровоподтеками на спине.

По версии следствия, именно Михаил Белоусов, отвечавший в исправительной колонии №2 за оперативную работу и безопасность, стал создателем системы, при которой одни зэки наделялись правами унижать и избивать других: так руководство колонии контролировало ситуацию среди контингента осужденных. Таким же образом активисты по приказу Белоусова добивались от зеков показаний по другим преступлениям, а также выплат «ежемесячных взносов» от родственников. С помощью пыток происходил и отъем имущества (например, осужденного Чупракова заставили переписать свою долю в ООО «База на Комсомольской»).

«Бывший заместитель начальника ИК № 2 обвинялся в совершении преступлений по статьям «превышение должностных полномочий» и «организация истязаний в отношении двух и более лиц с применением пытки группой лиц по предварительному сговору», — сообщала ранее пресс-служба облпрокуратуры. — Пять членов так называемого актива, которые ему помогали, обвинялись по статьям «истязания в отношении двух и более лиц, с применением пытки, группой лиц по предварительному сговору» и «насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц с особой жестокостью по отношению к потерпевшему».

Поскольку издевательства над зеками носили в том числе сексуальный характер, зампредседателя Верх-Исетского суда Екатеринбурга Владимир Порозов, который вел процесс, закрыл его от прессы. Дело в отношении двоих фигурантов, которые сотрудничали со следствием и заключили досудебные соглашения, было выделено в отдельное производство.

За екатеринбургской ИК-2 закрепилось название «пыточной» еще с середины нулевых. В 2015 году в колонии произошло убийство осужденного Антона Штерна: активисты перестарались и запытали его до смерти из-за того, что он не смог заплатить ежемесячный взнос. Как рассказывают осужденные, освободившиеся из ИК-2, активисты устраивали зэкам, только попавшим в колонию, «показательную порку», после чего объясняли, что за мирную жизнь нужно оказывать колонии гуманитарную помощь.

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ВИДЕО издевательств над заключенными в ИК-2 Екатеринбурга: