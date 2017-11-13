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Главные новости Ямала
18:09  13 ноября 2017 0

На Ямале оставил должность влиятельный чекист. Ему предписывают связи с советником губернатора

Экс-глава ФСБ Ноябрьска Михаил Жижикин уволился и меняет место жительстваФото: МУП «Пассажирские перевозки»

В Ноябрьске покинул пост директор МУП «Пассажирские перевозки» Михаил Жижикин — экс-замглавы администрации Ноябрьска Жанны Белоцкой, бывший руководитель местного отдела ФСБ. Источники «URA.RU» связывают его уход с принадлежностью к команде градоначальницы, которая после ухода с должности сити-менеджера стала советником губернатора ЯНАО.

Пока неизвестно, на какую работу перейдет Михаил Жижикин, однако инсайдеры отмечают, что во время прощания с коллективом близкие к руководителю сотрудники поздравляли его с повышением. Официальной информации о том, кто возглавит муниципальные «Пассажирские перевозки», пока нет. Обязанности директора временно исполняет главный инженер автотранспортного предприятия Олег Татарлы.

Сам Жижикин в разговоре с «URA.RU» сообщил, что ушел по собственному желанию в связи с переездом.

Михаил Жижикин возглавил предприятие в начале 2014 года, до этого отработав полтора года в должности заместителя сити-менеджера Жанны Белоцкой. По неофициальным данным, место директора автотранспортного предприятия стало для чекиста временным — Белоцкая, уходящая с поста, старалась обеспечить работой членов своей команды. В городскую администрацию Жижикин перешел с должности руководителя ноябрьского отдела регионального управления ФСБ по Тюменской области и курировал взаимодействие с федеральными органами власти и силовыми структурами.

Сергей Мороз
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