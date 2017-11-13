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13 ноября 2017
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10 ноября 2017
19:46  13 ноября 2017 0

Дольщики «Яркой жизни» достучались до челябинского прокурора

Несостоявшиеся новоселы из ЖК «Яркая жизнь» выходят на одиночные пикетыФото: «В контакте» «Соседи. ЖК Яркая жизнь»

Прокуратура Челябинской области займется проверкой соблюдения прав дольщиков компании «Майлстоун Девелопмент», задерживающей сдачу жилья в ЖК «Яркая жизнь» на северо-западе Челябинска. Поводом для проверки стал одиночный пикет возле прокуратуры, который устроил 13 ноября один из дольщиков компании. На плакате пикетчика была надпись: «Жилой комплекс „Яркая жизнь“. Обманутый дольщик», сообщили «URA.RU» в пресс-службе областной прокуратуры.

«Будет проверено соблюдение застройщиками жилого комплекса норм Федерального закона „Об участии в долевом строительстве и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации“ при возведении многоквартирных домов. В случае выявления нарушений закона будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования», — заявил «URA.RU» старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

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Сдача домов в ЖК «Яркая жизнь» задерживается с конца 2016 года, сроки постоянно переносятся. Дольщики уже несколько раз устраивали одиночные пикеты, выкладывая фото в соцсетях.

Отметим, 9 ноября президент Владимир Путин, вылетая из Челябинска во Вьетнам, позвонил дольщице «Речелстроя». Глава государства пообещал, что все проблемы с микрорайоном Чурилово Lake City, где до сих пор не сданы дома, будут решены. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский на аппаратном совещании 13 ноября отметил, что проблемы дольщиков в регионе не всегда связаны только с недобросовестностью застройщика. В ряде случаев строительные компании ошиблись с финансовой моделью или переоценили динамику развития строительного рынка. По словам Дубровского, модель долевого строительства себя полностью исчерпала.

Альбина Золотухина
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