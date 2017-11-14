Слепаков посвятил Бузовой стихотворение. ФОТО

09:31 14 ноября 2017 0

Семен Слепаков часто публикует стихи и песни на злобу дня Фото: страница Слепакова в Facebook, Wikimedia Commons

Продюсер и юморист Семен Слепаков опубликовал на своей странице в Facebook стихи, посвященные актрисе Ольге Бузовой. В них он рассказал, как поменялась его жизнь после того, как певица сделала на него ссылку в Instagram.

Слепаков разместил в соцсети фотографию, сделанную в студии шоу «Где логика» на ТНТ. Такую же ранее опубликовала Бузова и сделала ссылку на Слепакова. Юморист рассказал, что его аккаунт немедленно «атаковали» поклонники Бузовой со словами: «Ты видишь, сколько у тебя новых подписчиков? Это потому, что тебя отметила Бузова! Ты понимаешь, что произошло в твоей жизни?!».

Тогда Слепаков и придумал новые стихи, посвященные Бузовой. В произведении герой рассказывает, что после того, как экс-героиня «Дома-2» отметила его на фотографии в Instagram, ему перестали выписывать штрафы гаишники, официанты стали бесплатно обслуживать в ресторане и даже жена стала счастливее.

«Помню, как я стеснялся,

Что стану тяжкой обузою,

И произнести боялся

Слова «отметь меня, Бузова!»

Но я превозмог сомнения,

Решил — помирать, так с музыкой!

Десять секунд унижений,

И вот — я отмечен Бузовой!»

Всего Слепаков написал 15 четверостиший про Бузову. Полностью с произведением можно ознакомиться ниже.

Слепаков часто публикует стихи и песни на злобу дня. Так, настоящими хитами в соцсетях стали его «Обращение к акционерам «Газпрома» и шуточная песню от лица неназванного премьер-министра.