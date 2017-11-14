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14 ноября 2017
Главные новости 
12:53  14 ноября 2017 2

«Это лишние транзакции». Губернатор Комарова рассказала о будущем программы «Сотрудничество»

Пресс-конференция Комаровой. Ханты-Мансийск, комарова наталья
Наталья Комарова говорит о возможности упростить распределение денег, получаемых Тюменской областью из округовФото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Программу «Сотрудничество» в будущем могут реформировать. Об этом губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила во время пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента «URA.RU».

По словам главы Югры, уже сейчас есть возможности, позволяющие проводить прямые трансферты между бюджетами Тюменской области и автономных округов, а не изымать сначала налоги из ХМАО и ЯНАО, а после снова возвращать деньги в автономии, расписывая их по пунктам межрегиональной программы.

«Это упрощало бы процедуру, а также снижало бы занятость чиновников Тюменской области, которые вынуждены на определенном этапе работать с обязательствами Ямала и Югры. Это лишние транзакции: сначала деньги уходят в бюджет Тюменской области, а потом имущественным комплексом или финансовыми ресурсами возвращаются в бюджеты округов. В перспективе можно говорить о механизме упрощения и сокращении администрирования», — заявила Натальи Комарова, отметив, что пока «Сотрудничество» остается эффективной возможностью для регулирования отношений между регионами.

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Тюменская областная целевая программа «Сотрудничество» была разработана в рамках договора между органами государственной власти Тюменской области, ХМАО и ЯНАО в 2004 году. Тогда в областной бюджет поступали деньги от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на территории автономных округов — часть этих средств возвращалась в рамках программы. Позднее НДПИ полностью перешел в федеральный бюджет, а «Сотрудничество» стало реализовываться за счет налогов на прибыль организаций из Югры и Ямала.

Как ранее сообщало «URA.RU», объем распределяемых финансов за последние годы заметно снизился — если еще несколько лет назад речь шла о сумме в 40 млрд рублей, то на 2018 год запланированы расходы в автономиях на уровне 9 млрд рублей.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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