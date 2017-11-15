13:53 15 ноября 2017 0

Интимные подробности вскрылись в ходе операции по выявлению наркотиков Фото: Алексей Колчин © URA.RU

В Екатеринбурге в элитном доме по улице Белинского, в котором жил светский фотограф Дмитрий Лошагин, признанный виновным в убийстве своей жены-фотомодели Юлии Прокопьевой, правоохранители обнаружили порностудию, оборудованную по последнему слову моды. Об этом в своих аккаунтах в соцсетях сообщил первый вице-президент фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков. Оперативники фонда попали туда вместе с сотрудниками управления наркоконтроля полиции в рамках операции по выявлению наркотиков.

«В скромной квартире, которая соответствует всем представлениям о роскошной и успешной жизни, проживали творческие люди. Почему творческие? Разумеется, их „приняли“ из-за причастности к обороту наркотиков, но в ходе осмотра раскрылись интересные факты. Оказывается, дорогая квартира (арендуемая за 60 тысяч рублей) была выбрана не случайно: изысканная лепнина и изразцы с головами львов на стенах, сценические костюмы и фаллоимитаторы, огромная кровать с балдахином и шелковое постельное белье служили скорее декорацией для съемок домашнего кино, нежели предметами уюта и комфорта», — пишет Жуков.

По его словам, молодые люди, проживавшие в квартире, мечтали о карьере порнозвезд и готовили портфолио для одного из американских брендов, транслируя готовое домашнее видео в режиме онлайн за «неприлично большое вознаграждение». «Не знаю, чья это была идея, но платят там, как выяснилось, довольно неплохо, еще и в долларах», — замечает Тимофей. Пикантности истории придает тот факт, что главную роль в «хоум видео» исполняла 24-летняя екатеринбургская актриса, известная по своей роли в рекламе сока «J7» (по этому случаю она даже летала в Сочи на фестиваль «Кинотавр»).

При обыске в квартире был обнаружен пакетик с 3,68 грамма наркотического вещества (как выяснилось позже, это был мефедрон — психостимулятор из группы амфетаминов). Бойфренд актрисы и партнер по постельным сценам 25-летний Алексей С. признался, что наркотик его и был куплен для «личного употребления». «Вначале все во всем сознались и даже пролили слезы раскаяния, но на сегодняшний день ситуация изменилась: и молодые люди стали все складно отрицать, следуя наставлению и рекомендациям своего дорогущего адвоката, — рассказывает Жуков. — Ну, порнозвезды могут позволить себе хорошего защитника».

«В ходе спецоперации сотрудниками полиции на территории Октябрьского района задержан мужчина за хранение наркотических средств. У уроженца города Оленегорска 1992 года рождения, ранее судимого, обнаружено и изъято наркотическое средство мефедрон массой 3,68 грамма, — сообщили в пресс-группу УМВД России по Екатеринбургу. — После проведения экспертизы, определившей точно состав изъятого вещества, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 2 статьи 228 УК Российской Федерации („Незаконное хранение наркотиков“). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет».

По данным фонда «Город без наркотиков», в октябре 2017-го его сотрудники участвовали в 44 операциях, в ходе которых было задержано 60 подозреваемых, из них за хранение наркотиков — 25 человек, за предполагаемый сбыт — 29 человек. Были ликвидированы два наркоманских притона. Всего за месяц изъято более 4 кг 732,54 гр наркотиков.