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13:01  14 ноября 2017 0

Комарова пообещала Югре дешевые авиаперевозки. «Мы готовы нести затраты из бюджета»

Аэропорт. Ханты-Мансийск., UTair, аэропорт ханты-мансийск, юграавиа, ютейр
Власти ХМАО хотят пересадить югорчан с автобусов и поездов на самолетыФото: Александр Елизаров © URA.RU

В Югре должны появиться дешевые межмуниципальные авиаперевозки. Об этом губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала во время пресс-конференции во вторник, 14 ноября.

Глава региона анонсировала дешевые авиаперелеты по ХМАО, отвечая на вопрос о ДТП с десятью погибшими детьми, которое произошло год назад. Наталья Комарова рассказала, что за прошедший после трагедии год в регионе отремонтировано множество дорог, а избежать проблем с безопасностью детских перевозок можно соблюдением законов и правил дорожного движения. «Главное — соблюдать закон. Как бы он кому-то не нравился, если закон касается безопасности, то он написан кровью, и все инструкции в нем — это настольная книга для каждого педагога и чиновника», — сказала Наталья Комарова.

По ее словам, авиакомпании «ЮТэйр» и региональному департаменту дорожного хозяйства и транспорта дано задание подготовить предложение по созданию доступных межмуниципальных авиаперевозок. «Я полагаю, что мы неэффективно используем потенциал округа. У нас три международных аэропорта, который могут принимать воздушные суда высокого класса. Ни в одном регионе нет такого. Но доступность этого транспорта минимальная. Я с трепетом жду этого документа. За эти удобства мы готовы нести затраты из бюджета», — заявила Наталья Комарова, добавив, что власти могут компенсировать убытки авиакомпаний, пока люди не привыкнут использовать воздушный транспорт для передвижения внутри региона.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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