17:04 14 ноября 2017 0

Шадринская БСМП берет в аренду две «скорые» за 1,4 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Шадринская больница скорой медицинской помощи (БСМП) планирует арендовать автомобили для своих бригад. Информация о закупке этой услуги появилась на портале госзакупок.

Больница намерена арендовать два новых автомобиля «Газель» класса «B» (автомобили, предназначенные для оказания экстренной помощи пациенту на догоспитальном этапе) на 15 месяцев. Максимальная цена контракта — чуть более 1,4 млн рублей. Таким образом, стоимость месячной аренды транспорта составит более 93 тысяч рублей. Портал «Шадринский вестник» подмечает, что общая цена контракта на аренду сопоставима с ценой одного нового автомобиля «скорой» на базе микроавтобусов ГАЗ-3221 («Газель») и ГАЗ-2217 («Соболь»). В соцсетях горожане задались вопросом: почему нельзя купить автомобиль вместо аренды?

Оперативно взять комментарий у главврача Шадринской БСМП Вячеслава Лазарева не удалось: в приемной корреспонденту «URA.RU» сообщили, что его не будет на рабочем месте до 17 ноября. Заместитель главрача пояснить ситуацию отказался, отметив, что «не имеет на это права». В департаменте здравоохранения Курганской области попросили направить письменный запрос.

Источник из медицинской среды предположил, что больница хочет арендовать автомобили для трассовых медпунктов. «К Шадринской БСМП как раз прикрепили два трассовых медпункта, для них требуются более укомплектованные „скорые“, чем обычные автомобили. Такие реанимобили стоят дороже — 2-3 млн рублей, — отметил собеседник. — Больница в финансовом кризисе, на покупку транспорта денег нет. Не исключено, что таким образом решили сэкономить, чтобы выполнить требования по трассовым медпунктам хотя бы на год».