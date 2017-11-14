{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Информацию о Скуратове озвучат на суде против журналиста «URA.RU». «Пока мне закрыли рот подпиской о неразглашении»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,62
Динамика за 2 недели
Евро 69,68
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
14 ноября 2017
13 ноября 2017
12 ноября 2017
Главные новости Курганской области
17:04  14 ноября 2017 0

В Зауралье больница решила арендовать автомобили скорой помощи. Горожан смутила цена

Пресс-тур на территорию медгородка, открытие новой поликлиники, вручение автомобилей скорой медицинской помощи. Челябинск, медицина, скорая помошь
Шадринская БСМП берет в аренду две «скорые» за 1,4 млн рублейФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Шадринская больница скорой медицинской помощи (БСМП) планирует арендовать автомобили для своих бригад. Информация о закупке этой услуги появилась на портале госзакупок.

Больница намерена арендовать два новых автомобиля «Газель» класса «B» (автомобили, предназначенные для оказания экстренной помощи пациенту на догоспитальном этапе) на 15 месяцев. Максимальная цена контракта — чуть более 1,4 млн рублей. Таким образом, стоимость месячной аренды транспорта составит более 93 тысяч рублей. Портал «Шадринский вестник» подмечает, что общая цена контракта на аренду сопоставима с ценой одного нового автомобиля «скорой» на базе микроавтобусов ГАЗ-3221 («Газель») и ГАЗ-2217 («Соболь»). В соцсетях горожане задались вопросом: почему нельзя купить автомобиль вместо аренды?

Оперативно взять комментарий у главврача Шадринской БСМП Вячеслава Лазарева не удалось: в приемной корреспонденту «URA.RU» сообщили, что его не будет на рабочем месте до 17 ноября. Заместитель главрача пояснить ситуацию отказался, отметив, что «не имеет на это права». В департаменте здравоохранения Курганской области попросили направить письменный запрос.

Источник из медицинской среды предположил, что больница хочет арендовать автомобили для трассовых медпунктов. «К Шадринской БСМП как раз прикрепили два трассовых медпункта, для них требуются более укомплектованные „скорые“, чем обычные автомобили. Такие реанимобили стоят дороже — 2-3 млн рублей, — отметил собеседник. — Больница в финансовом кризисе, на покупку транспорта денег нет. Не исключено, что таким образом решили сэкономить, чтобы выполнить требования по трассовым медпунктам хотя бы на год».

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров