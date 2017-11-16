09:57 16 ноября 2017 3

Андрей Трубецкой встретился с автором оскорблений в адрес мэра и жителей Сургутского района Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой выполнил обещание, которое дал подписчикам своего видеоблога — мэр лично встретился с главным хэйтером, оскорблявшим его в комментариях. Запись разговора опубликована на Youtube-канале Трубецкого «Глава в районе».

На разговор в администрацию Трубецкой вызвал пользователь Сергей Б. во время выпуска, в котором мэр отвечал на комментарии хэйтеров. Напомним, глава Сургутского района тогда предложил ответить автору стиха «Пока в районе водятся дебилы и лохи, то Трубецким на свете будет жить с руки. Какое небо голубое» за свои слова. «Приходи ко мне, попробуй сказать это в лицо», — заявил Андрей Трубецкой.

Автор оскорбительных комментариев, местный житель Сергей Бражников записался на прием к главе района, чтобы пояснить, что он имел ввиду. Разговор начался жестко — Бражников попытался запретить видеосъемку. «Если вы не готовы к съемкам, всего доброго», — ответил на это Андрей Трубецкой. Затем мэр потребовал у югорчанина признать авторство оскорбительных комментариев, а также объяснить, кого конкретно имел ввиду мужчина, используя слова «дебилы и лохи». «Посмотрите людям в глаза и скажите, кого вы считаете дебилом?», — заявил мэр.

Как оказалось, Сергей Бражников уверен, что программа переселения из ветхого жилья является обманом. Он заявил, что люди должны строить собственные коттеджи вместо покупки жилья в многоэтажках, а администрация, выделяя субсидии жителям, поступает нечестно. Дебилами в этой ситуации оказались именно жители.

«Я считаю, что Вы разводите людей, не занимаетесь работой», — заявил мэру Бражников, добавив, что нечестными людьми считает в принципе всех чиновников. Конструктивного диалога не получилось — главный хэйтер главы Сургутского района даже не захотел извиниться за оставленные в комментариях оскорбления. Трубецкой предложил Бражникову еще раз публично ответить за свои слова, но уже перед жителями во время одной из ближайших поездок главы в поселки. «Я им в лицо скажу», — пообещал Бражников.

«Уважаемые зрители, уважаемые подписчики. Я всегда открыт и готов для конструктивной критики. Но хамства и оскорблений не потерплю», — обратился к пользователям соцсетей Андрей Трубецкой после разговора со своим хэйтером.

Андрей Трубецкой первым среди югорских мэров завел собственный YouTube-канал, а также канал в Telegram. Глава Сургутского района прославился и самым массовым в истории ХМАО киберспортивным турниром, во время которого сам сыграл в Dota 2.