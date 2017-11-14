19:30 14 ноября 2017 0

Россия уже переживала историю с облигациями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Федеральному бюджету в 2018 году может понадобиться 1,5 трлн рублей для покрытия ущерба от американских санкций.

Для покрытия дефицита казны Минфин рассматривает возможность выпуска облигаций федерального займа, то есть так называемых «народных ОФЗ». Об этом сообщил заместитель министра Сергей Сторчак, слова которого приводит «Ридус».

До настоящего времени ущерб от санкций компенсировался за счет западных инвесторов, которые за два года приобрели суверенных российских облигаций на те же 1,5 трлн рублей. Но в феврале будущего года в силу вступают новые антироссийские санкции США, из-за которых многие иностранные компании могут уйти с российского фондового рынка.

Облигации позиционируются как средство более надежного размещения денег, чем банковские вклады.