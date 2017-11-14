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14 ноября 2017
Главные новости Москвы
19:30  14 ноября 2017 0

Правительство покроет ущерб от санкций за счет россиян. Населению предложат купить облигации

Облигация на сумму 500 рублей 1992 года. Екатеринбург, облигация, российский внутренний выигрышный заем
Россия уже переживала историю с облигациямиФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Федеральному бюджету в 2018 году может понадобиться 1,5 трлн рублей для покрытия ущерба от американских санкций.

Для покрытия дефицита казны Минфин рассматривает возможность выпуска облигаций федерального займа, то есть так называемых «народных ОФЗ». Об этом сообщил заместитель министра Сергей Сторчак, слова которого приводит «Ридус».

До настоящего времени ущерб от санкций компенсировался за счет западных инвесторов, которые за два года приобрели суверенных российских облигаций на те же 1,5 трлн рублей. Но в феврале будущего года в силу вступают новые антироссийские санкции США, из-за которых многие иностранные компании могут уйти с российского фондового рынка.

Облигации позиционируются как средство более надежного размещения денег, чем банковские вклады.

Лев Истомин
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