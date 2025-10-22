В Москве эвакуировали торговый центр после обнаружения гранаты
22 октября 2025 в 15:00
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Около ста человек были эвакуированы из торгового центра «Крылатский» в Москве после обнаружения подозрительного предмета. Об этом сообщили представители экстренных служб, передает ТАСС. По имеющейся информации, найденный объект внешне напоминает гранату. Как уточнил представитель экстренных служб столицы в беседе с РИА Новости, предмет, похожий на гранату, обнаружен вблизи здания торгового центра на Осеннем бульваре в западной части города. В настоящее время территория вокруг потенциально опасной находки оцеплена, ожидается прибытие саперов для проведения необходимых проверок и обеспечения безопасности.
Комментарии (0)
Комментариев нет
