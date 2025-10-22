Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

В Москве эвакуировали торговый центр после обнаружения гранаты

22 октября 2025 в 15:00
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

Около ста человек были эвакуированы из торгового центра «Крылатский» в Москве после обнаружения подозрительного предмета. Об этом сообщили представители экстренных служб, передает ТАСС. По имеющейся информации, найденный объект внешне напоминает гранату. Как уточнил представитель экстренных служб столицы в беседе с РИА Новости, предмет, похожий на гранату, обнаружен вблизи здания торгового центра на Осеннем бульваре в западной части города. В настоящее время территория вокруг потенциально опасной находки оцеплена, ожидается прибытие саперов для проведения необходимых проверок и обеспечения безопасности.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал