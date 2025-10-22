Выстрелы произошли у парламента в Белграде
22 октября 2025 в 14:59
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Выстрелы произошли у здания парламента в Белграде. Об этом информирует местное издание Kurir. По имеющейся информации, 70-летний гражданин выстрелил в 57-летнего мужчину. Последний получил ранение в область бедра. После этого злоумышленник поджег одну из палаток, принадлежащих сторонникам Александра Вучича. В настоящее время подозреваемый задержан правоохранительными органами.
