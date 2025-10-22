Логотип РИА URA.RU
Выстрелы произошли у парламента в Белграде

22 октября 2025 в 14:59
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

Выстрелы произошли у здания парламента в Белграде. Об этом информирует местное издание Kurir. По имеющейся информации, 70-летний гражданин выстрелил в 57-летнего мужчину. Последний получил ранение в область бедра. После этого злоумышленник поджег одну из палаток, принадлежащих сторонникам Александра Вучича. В настоящее время подозреваемый задержан правоохранительными органами.

